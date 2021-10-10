В Чехии рассказали о состоянии здоровья президента Земана

Состояние здоровья госпитализированного президента Чехии Милоша Земана оценивается как стабильное. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к главе Пражского града. Главу государства доставили в Центральный военный госпиталь в Праге. Его привезли туда на автомобиле скорой помощи, предназначенном для больных, нуждающихся в интенсивной терапии. Причина госпитализации политика не называется.

Состояние здоровья Земана оценивается медиками как стабильное, — сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что пока преждевременно прогнозировать, как долго глава государства пробудет в госпитале.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге. Его привезли туда на автомобиле скорой помощи, предназначенном для больных, нуждающихся в интенсивной терапии. Причина госпитализации политика и его состояние пока неизвестны.

В пражский госпиталь Земан отправился из своей загородной резиденции после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, на которой они обсуждали итоги прошедших в республике парламентских выборов. Колонна автомобилей, в которой находилась машина скорой помощи, выехала из резиденции в Ланах около 12:00 (13:00 мск).

Пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек подтвердил в Twitter госпитализацию Земана.

В середине сентября Земан уже лежал в больнице. Тогда его пресс-секретарь заявил, что у главы государства обезвоживание и лёгкое истощение. Также известно, что он страдает невропатией ног. Из-за этой болезни Земан недавно переместился в инвалидное кресло. Кроме того, президент жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление.

На прошедших в стране выборах победу одержала коалиция «Вместе», состоящая из трёх либеральных партий и движений. Правящее центристское движение ANO проиграло победителю менее 1%.