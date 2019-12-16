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Левая партия Германии направила Федеральному правительству запрос на проработку ситуации с русским языком, изучению которого в стране, по мнению представителей партии, уделяется недостаточно внимания. С текстом запроса ознакомился телеканал RT. Депутаты ЛПГ озабочены вопросом ожидаемого закрытия отделения русского языка в Институте прикладной лингвистики и перевода при Лейпцигском университете.

Русский язык является официальным или рабочим в ООН, Совете Европы, ОБСЕ, Международном агентстве по атомной энергии, СНГ, ШОС, ЕАЭС. Он также занимает второе место в мире после английского среди языков...