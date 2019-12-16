Фото: RobertsBakeryUK/twitter.com

Пекарня в британском Норидже первой в стране стала продавать хлеб из сверчков. Хлеб из ограниченной партии получил название «Хрустящий сверчок».

Каждая буханка содержит 336 насекомых. Сухих сверчков перемололи и смешали с пшеничной мукой, уточняет Independent. Пекарня обещает, что покупатели будут наслаждаться невероятно вкусным хлебом.

Как писал NEWS.ru, похожий хлеб появился в Финляндии в 2017 году. Производитель считает, что хлебцы из сверчков являются хорошим источником белка. По словам эксперта Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) Джулии Муир, еда из насекомых для двух миллиардов человек «не новость, а обычная практика».

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