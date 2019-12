Каждая буханка содержит 336 насекомых. Сухих сверчков перемололи и смешали с пшеничной мукой, уточняет Independent. Пекарня обещает, что покупатели будут наслаждаться невероятно вкусным хлебом.

Anyone for CRICKET? Fresh from the Exploratory is our Crunchy Cricket Loaf using cricket flour from @eatgrubofficial . Each loaf has 336 crickets (someone counted them ) and over 12g protein per 100g. What do you think, would you JUMP at the chance to try this bread?! pic.twitter.com/18QemFXx0y