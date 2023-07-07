Украина обратилась в УЕФА по поводу вызова российского арбитра на сбор Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА по поводу вызова Карасева на сбор судей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась с открытым письмом к УЕФА, требуя пояснений по поводу приглашения российского судьи Сергея Карасева на тренировочный сбор для арбитров, который запланирован на 3–6 сентября в Швейцарии под эгидой УЕФА. Сбор представляет собой официальное мероприятие УЕФА для судей, которых планируется включить в списки для работы на официальных матчах под эгидой организации.

Мы обращаемся к вам с просьбой рассмотреть еще одно замечание по поводу распространенной в СМИ информации о том, что российский судья Сергей Карасев получил приглашение принять участие в ежегодном сборе футбольных арбитров. Эта встреча состоится в сентябре в Швейцарии и является официальным мероприятием УЕФА для арбитров, которые должны быть включены в списки для работы на матчах под эгидой организации. РФС подтвердил факт этого приглашения, которое стало первым с 24 февраля 2022 года, — говорится в письме, опубликованном на сайте УАФ.

Украинская ассоциация футбола подчеркнула, что такое решение недопустимо в контексте текущей политики УЕФА в отношении граждан России. В УАФ предположили, что это могло быть результатом недопонимания. Тем не менее, организация настаивает на получении разъяснений по этому вопросу.

Поскольку каждый эпизод возможного смягчения санкций в отношении РФ чувствителен для всех нас, — отмечается в релизе.

Ранее УАФ потребовала объяснений от испанской фирмы Joma по поводу того, что экипировщик выпустил новую форму петербургскому «Зениту». В футболках от испанской компании также выступает сборная Украины по футболу.