Twitter могут запретить в Евросоюзе Французский министр Барро допустил запрет Twitter в ЕС из-за закона по борьбе с дезинформацией

Фото: shutterstock.com

Twitter могут запретить в Евросоюзе, если платформа не будет соответствовать новым правилам ЕС по борьбе с дезинформацией, сообщил в эфире France Info министр цифрового перехода и телекоммуникаций Франции Жан-Ноэлль Барро. По его словам, соцсеть играет важную роль в общественных дебатах, но вместе с тем дезинформация является одной из угроз демократии.

Я хочу, чтобы Twitter выполнил эти европейские правила до 25 августа, иначе он больше не будет приветствоваться в Европе. Платформа будет запрещена в Евросоюзе в случае повторного нарушения, — заявил Барро.

С 25 августа в ЕС вступает в силу новый закон, который в том числе обязывает цифровые платформы удалять запрещенный контент и вводит запрет на рекламу, ориентированную на несовершеннолетних. Социальные сети также должны будут повысить прозрачность и отчитываться перед властями о модерации контента. За нарушение этих правил Еврокомиссия может наложить штраф в размере до 10% общего мирового оборота за предыдущий финансовый год, в случае повторного нарушения сумма штрафа может вырасти вдвое.

27 мая в ЕК заявили, что Twitter вышел из добровольного соглашения с ЕС по борьбе с дезинформацией в цифровом пространстве. При этом еврокомиссар Тьерри Бретон подчеркнул, что обязательства соцсети на этот счет сохраняются.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в России могут разблокировать Twitter после того, как соцсеть выполнит требования Роскомнадзора и удалит все противоправные материалы. Парламентарий указал, что для разблокировки нужно желание самих ресурсов работать в России.