Хинштейн назвал условие разблокировки Twitter Хинштейн: Twitter разблокируют после удаления материалов, нарушающих законы России

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Социальную сеть Twitter разблокируют после того, как по просьбе Роскомнадзора будут удалены некоторые материалы, объяснил NEWS.ru глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он объяснил, что если интернет-ресурс хочет работать на территории России, он должен соблюдать законы страны.

Для [разблокировки] нужно желание самих этих ресурсов работать в России по российским законам. Вот мои коллеги выступают [с предложением], давайте разблокируем Twitter. Давайте. Только пусть перед этим Twitter удалит те материалы, которые от него на протяжении многих лет добивался Роскомнадзор, — сказал Хинштейн.

Депутат уточнил, что на данный момент не располагает информацией о массовом удалении Twitter публикаций, которые нарушают российское законодательство.

Ранее Хинштейн рассказал, что Госдума совместно с Роскомнадзором начинает разработку законопроекта, которым планируется обязать цифровые платформы самостоятельно модерировать контент и удалять все, что нарушает закон. Парламентарий привел в качестве примера стриминговый сервис «Яндекс.Музыка», на который ему регулярно поступают жалобы из-за экстремистских песен.