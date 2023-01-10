Саакашвили рассказал об участии Ющенко в продаже Грузии «Буков» Саакашвили: благодаря Ющенко Грузия приобрела ЗРК «Бук» по минимальной цене

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктор Ющенко

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), что экс-президент Украины Виктор Ющенко помог Тбилиси купить зенитные ракетные комплексы «Бук» в 2007 году по минимальной цене. По его словам, именно участие Ющенко в продаже «Буков» стало поводом для возбуждения против него уголовного дела во время президентства Виктора Януковича.

Стыдно отказывать Украине в передаче системы «Бук»! При помощи президента Ющенко мы купили их в свое время за минимальную цену, — заявил Саакашвили.

Накануне временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Киев попросил вернуть зенитные ракетные комплексы, однако в Тбилиси ответили отказом. Он добавил, что Украина также запрашивала у Грузии американские противотанковые комплексы Javelin. Грузинская сторона, несмотря на готовность Вашингтона предоставить Тбилиси взамен более новые комплексы, не согласилась выполнять просьбу Киева.

Впоследствии в грузинском Минобороны подтвердили, что не вернут Украине комплексы «Бук», так как купили их в рамках секретного соглашения. Там подчеркнули, что Украина передала системы ПВО не безвозмездно, а путем многомиллионной закупки.