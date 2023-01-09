Грузия отказалась вернуть Украине ЗРК «Бук»

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Власти Грузии ответили отказом на просьбу Киева вернуть зенитные ракетные комплексы «Бук», которые были переданы Тбилиси в 2008 году, рассказал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в статье, опубликованной изданием «Европейская правда». Дипломат также отметил, что украинская сторона запрашивала у Грузии американские противотанковые комплексы Javelin. Хотя Вашингтон выражал готовность предоставить Тбилиси взамен более новые комплексы, грузинская сторона вновь дала Киеву отрицательный ответ.

Несмотря на то что правительство Грузии категорически отказалось оказывать военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ, — подчеркнул Касьянов.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что США собрались в рамках следующего пакета военной помощи передать Украине зенитные ракеты Sea Sparrow. Эти снаряды можно запускать как с суши, так и с моря, используя для перехвата крылатых ракет и авиации. По их сведениям, ВСУ уже приспособили имеющиеся ЗРК «Бук» советского производства для стрельбы данными боеприпасами.