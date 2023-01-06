Politico: США собрались передать Киеву зенитные ракеты Sea Sparrow

Фото: US Navy/via Globallookpress.com/Global Look Press

Власти США собрались в рамках следующего пакета военной помощи передать украинской стороне зенитные ракеты Sea Sparrow, о чем пишет издание Politico, ссылаясь на информацию от осведомленных источников. Эти снаряды можно запускать как с суши, так и с моря, используя для перехвата крылатых ракет и авиации. Также Штаты намерены отправить Украине Bradley — гусеничную бронированную машину с автоматической пушкой и пулеметом.

Как передают журналисты издания, Sea Sparrow оснащены системой радиолокационного наведения. По словам инсайдеров, в Киеве уже приспособили свои ЗРК «Бук» советского производства для того, чтобы стрелять американскими ракетами.

К настоящему моменту вариант наземного базирования этих ракет использует только Тайвань. Армии США и ряда союзников эксплуатируют корабельную версию.

Ранее стало известно, что Великобритания планирует передать Украине танки. По словам главы Министерства иностранных дел страны Джеймса Клеверли, сейчас британские власти вместе с союзниками занимаются этим вопросом. Также он заявил, что Великобритания отправила на Украину военное оборудование для нанесения «решающего удара по российским целям на расстоянии».