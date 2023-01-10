В Минобороны Грузии объяснили, почему не вернут Украине комплексы «Бук» Грузия отказалась вернуть Украине комплексы «Бук», так как заплатила за них

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

ЗРК «Бук»

Грузия не вернет Украине зенитные ракетные комплексы «Бук», так как в 2008 году купила их, сообщило Минобороны Грузии. Сделка по покупке систем ПВО проводилась в рамках секретного соглашения.

То, что Украина передала безвозмездно Грузии системы ПВО «Бук», не соответствует действительности. Оборонное ведомство получило системы «Бук» в 2007 году путем многомиллионной закупки. Это было осуществлено секретным соглашением, из-за чего мы не располагаем более конкретными деталями, — говорится в сообщении Минобороны Грузии.

Накануне временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Киев попросилвернуть зенитные ракетные комплексы, однако в Тбилиси ответили отказом.

Касьянов добавил, что Украина также запрашивала у Грузии американские противотанковые комплексы Javelin. Грузинская сторона, несмотря на готовность Вашингтона предоставить Тбилиси взамен более новые комплексы, не согласилась выполнять просьбу Киева.