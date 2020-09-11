Прокуратура Берлина не может дать новые данные о запросе РФ по Навальному

https://static.news.ru/photo/29a3eb62-f445-11ea-91b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В прокуратуре Берлина заявили, что не могут предоставить новую информацию о запросе Генпрокуратуры России о передаче информации по отравлению политика Алексея Навального.

Об этом журналисту ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

То, что мы могли сообщить насчёт запрашиваемой темы, мы опубликовали в нашем аккаунте в Twitter. Другая информация в настоящее время не может быть предоставлена, — сказали там.

Ранее Генеральная прокуратура Берлина подтвердила получение запроса о предоставлении РФ правовой помощи по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Как отметила немецкая сторона, данные предоставят только с согласия самого политика.

Навальному стало плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолёт экстренно посадили в Омске, оппозиционера без сознания увезли в реанимацию. Местные медики диагностировали у него нарушение обмена веществ и панкреатит, ядов в его организме они не нашли. 22 августа политика спецбортом доставили в берлинскую клинику. Военные токсикологи определили , что пациент был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Газета Der Spiegel 10 сентября сообщила, что сейчас Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолёте. В настоящее время немецкая полиция усилила охрану россиянина, писал NEWS.ru.