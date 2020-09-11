Германия поделится с РФ данными о здоровье Навального при его согласии

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Генеральная прокуратура Берлина подтвердила получение запроса о предоставлении РФ правовой помощи по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Генеральная прокуратура Берлина уполномочена управлением берлинского сената юстиции предоставить правовую помощь по запросу России и дать справки о состоянии здоровья Навального — при его согласии, — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Die #StaatsanwaltschaftBerlin ist von der SenJustVA beauftragt, Rechtshilfe fÃ¼r das russische Rechtshilfeersuchen durchzufÃ¼hren und dazu AuskÃ¼nfte zu dem Gesundheitszustand von A. Nawalny vorbehaltlich dessen Zustimmung einzuholen. Weitere AuskÃ¼nfte sind derzeit nicht mÃ¶glich https://t.co/0my9vZ2tyH — GenStA Berlin (@GStABerlin) September 11, 2020

Ранее стало известно, что управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу готовится отправить ФРГ дополнительный запрос с просьбой разрешить принять участие в следственных действиях в Германии по делу Алексея Навального. В ведомстве уточнили, что запрос будет состоять из ходатайства о возможности присутствия российских следователей и эксперта при проведении следственных действий с оппозиционером, врачами и другими специалистами, в том числе при получении объяснений. Это предоставит российской стороне возможность задать уточняющие и дополнительные вопросы.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти ФРГ продемонстрировали абсолютно неприемлемое отношение к законным требованиям российской стороны по ситуации с Алексеем Навальным. По словам главы внешнеполитического ведомства, у Москвы накопилось много вопросов по поводу «абсолютно неподобающего отношения» к официальным запросам, направленным в Берлин. Речь идёт в том числе и об официальном запросе Генпрокуратуры об оказании правовой помощи в соответствии с имеющимся между государствами соглашением. Лавров отметил, что власти Германии больше недели хранят молчание и высокомерно реагируют на любые напоминания.

Алексею Навальному стало плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолёт экстренно посадили в Омске, оппозиционера без сознания увезли в реанимацию. Местные медики диагностировали у него нарушение обмена веществ и панкреатит, ядов в его организме они не нашли. 22 августа политика спецбортом доставили в берлинскую клинику. Военные токсикологи определили , что пациент был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Газета Der Spiegel 10 сентября сообщила, что сейчас Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолёте. В настоящее время немецкая полиция усилила охрану россиянина, писал NEWS.ru.