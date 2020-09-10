МВД РФ намерено участвовать в следствии Германии по делу Навального

https://static.news.ru/photo/52a462ba-f3f2-11ea-a93d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу готовится отправить ФРГ дополнительный запрос с просьбой разрешить принять участие в следственных действиях в Германии по делу Алексея Навального.

В связи с публикацией в СМИ сообщений о выходе А. А. Навального из комы следственное подразделение в соответствии с действующей Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также в соответствии со ст. 453 и 454 УПК РФ готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ, — говорится в сообщении ведомства.

В МВД уточнили, что запрос будет состоять из ходатайства о возможности присутствия российских следователей и эксперта при проведении следственных действий с оппозиционером, врачами и другими специалистами, в том числе при получении объяснений. Это предоставит российское стороне возможность задать уточняющие и дополнительные вопросы, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что одна из свидетелей инцидента с Навальным уклонилась от дачи объяснений и покинула территорию России.

Алексей Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. До этого политик был госпитализирован в омскую больницу, туда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера. Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление.

Газета Der Spiegel 10 сентября сообщила, что Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолёте. В настоящее время немецкая полиция усилила охрану россиянина.