Спутница Навального в Сибири уклонилась от допроса и покинула Россию

https://static.news.ru/photo/0fa41848-f3f2-11ea-8778-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Одна из свидетелей инцидента с Навальным уклонилась от дачи объяснений и покинула территорию России. По информации МВД, речь идёт о Марине Певчих, которая постоянно проживает в Великобритании.

20 августа её вызывали в полицию для общения по поводу произошедшего с оппозиционером.

По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от неё объяснение не представилось возможным. В настоящее время ее местонахождение устанавливается, — сообщили ТАСС в управлении Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

К настоящему времени установлены все, кто сопровождал Навального в поездке. Всего с оппозиционеров были шесть человек. Из них пятеро уже дали объяснения полиции.

На сегодняшний день опрошены 5 из 6 граждан, сопровождавших Навального во время поездки: Владлен Лось, Геогрий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский, — сообщил врио начальника Следственного управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Воздушное судно приземлилось в Омске. Навальный был госпитализирован в больницу, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

Больше двух недель Навальный провёл в коме. 7 сентября берлинские врачи сообщили, что состояние его здоровья улучшилось, это позволило вывести пациента из состояния искусственной комы и отключить от системы искусственной вентиляции лёгких, писал NEWS.ru.