Charité сообщила о выходе Навального из комы

Российский оппозиционер находился без сознания с 20 августа. В клинике подчеркнули, что врачи продолжают поддерживать тесный контакт с супругой Навального Юлией. Решение обнародовать его состояние соответствует желаниям его близких и отвечает интересам оппозиционера, заявили медики.
Оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.
Ранее NEWS.ru писал, что канцлер Германии Ангела Меркель пока не обсуждала с главой РФ Владимиром Путиным ситуацию с Алексеем Навальным. При этом Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление блогера.