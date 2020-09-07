Charité сообщила о выходе Навального из комы

https://static.news.ru/photo/9199376c-f10d-11ea-94b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Состояние здоровья оппозиционера Алексея Навального значительно улучшилось. Об этом сообщили врачи немецкой клиники Charité, отметив, что им удалось вывести пациента из состояния искусственной комы.

Больного отключили от искусственной вентиляции лёгких. Он реагирует на вербальные стимулы. Ещё слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжёлого отравления, — отмечают медики.

1/2 The condition of Alexei #Navalny has improved. The patient has been removed from his medically induced coma and is being weaned off mechanical ventilation. He is responding to verbal stimuli. — CharitÃ© - UniversitÃ¤tsmedizin Berlin (@ChariteBerlin) September 7, 2020

Российский оппозиционер находился без сознания с 20 августа. В клинике подчеркнули, что врачи продолжают поддерживать тесный контакт с супругой Навального Юлией. Решение обнародовать его состояние соответствует желаниям его близких и отвечает интересам оппозиционера, заявили медики.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.

Ранее NEWS.ru писал, что канцлер Германии Ангела Меркель пока не обсуждала с главой РФ Владимиром Путиным ситуацию с Алексеем Навальным. При этом Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление блогера.