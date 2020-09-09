Spiegel: Навальный уже может говорить и помнит события до потери сознания

https://static.news.ru/photo/10a77e0e-f331-11ea-922f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский оппозиционер Алексей Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолёте.

По данным газеты Der Spiegel, в настоящее время немецкая полиция усилила охрану россиянина. Это связано с тем, что он, возможно, по мере улучшения состояния сможет принимать больше посетителей.

Представители правоохранительных органов это сообщение пока не подтвердили.

Мы пока не знаем, о какой статье идет речь, поэтому комментариев дать не можем. Информацию мы предоставим позже, — сказали ТАСС в полиции.

Как писал NEWS.ru, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «есть значительная вероятность», что к ситуации с Алексеем Навальным причастны «российские высокопоставленные официальные лица».

Алексей Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. До этого политик был госпитализирован в омскую больницу, туда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера. Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление.