Лавров раскритиковал Германию за высокомерную реакцию по Навальному

https://static.news.ru/photo/40bdb982-f291-11ea-9e15-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти ФРГ продемонстрировали абсолютно неприемлемое отношение к законным требованиям российской стороны по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, у Москвы накопилось много вопросов по поводу «абсолютно неподобающего отношения» к официальным запросам, направленным в Берлин. Речь идёт в том числе и об официальном запросе Генпрокуратуры об оказании правовой помощи в соответствии с имеющимся между государствами соглашением.

Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные, законные, легитимные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи. Нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция германской стороны доводится до мировой общественности, — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, власти Германии больше недели хранят молчание и высокомерно реагируют на любые напоминания.

Как стало известно, 9 сентября посол Германии в Москве Гез Андреас фон Гайр прибыл в здание МИД РФ. Дипломат был вызван в российское внешнеполитическое ведомство в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. У входа в здание МИД посла ожидали представители СМИ, но он отказался от каких-либо комментариев.

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что российская сторона ожидает от Германии данных по Навальному. Она также назвала позицию Берлина блефом и «обслуживанием грязной политической возни».

Утром 6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Германии видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, поэтому российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами. По мнению Мааса, если из Москвы продолжат звучать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает.