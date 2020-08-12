Происходящее в Белоруссии шокировало премьер-министра Чехии

https://static.news.ru/photo/26b2bf40-dc9a-11ea-a54a-fa163e074e61_660.jpg Андрей Бабиш Фото: XinHua/Global Look Press

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш шокирован массовыми протестами, которые вспыхнули в Белоруссии после проведения президентских выборов. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам своей встреч госсекретарём США Майком Помпео.

Я не предполагал, что что-то подобное, скандальное, может произойти в Европе, — цитирует Бабиша ТАСС.

Премьер предположил, что ЕС отреагирует на эти события санкциями в отношении властей республики.

Протестующие в Белоруссии недовольны итогами президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК республики, он набрал 80,08% голосов. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные три кандидата в президенты получили менее двух процентов голосов. Все они подали в ЦИК жалобы, требуя признать итоги выборов недействительными.

В ходе столкновений протестующих с силовиками пострадали десятки человек. Задержаны свыше шести тысяч демонстрантов.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Европейской народной партии и экс-председатель Евросовета Дональд Туск призвал Лукашенко обнародовать действительные результаты прошедших в республике президентских выборов, прекратить насилие и освободить всех задержанных.