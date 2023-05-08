Польша передала Украине вторую партию МиГ-29 Блащак: Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

миГ-29

Польша передала Украине 10 истребителей миГ-29, заявил замглавы польского правительства и министр национальной безопасности Мариуш Блащак в эфире телеканала TVP. В общей сложности Варшава обещала Киеву 14 истребителей.

Мы поставили десять МиГ-29 на Украину, — сказал Блащак.

В прошлый раз партия МиГ-29 была передана Киеву Варшавой в начале апреля. Тогда глава бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что это первая часть поставок. Он добавил, что польская сторона планировала в ближайшие годы заменить МиГ-29 более современными истребителями.

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Польша и другие европейские страны, поставляя Украине истребители МиГ-29, не модернизировавшиеся с 1990-х годов, избавляются таким образом от рухляди. По его словам, Украина рассчитывает на эти истребители, потому что в стране еще остались летчики, которые умеют ими управлять. При этом он отметил, что на Украине практически нет аэродромов, поэтому переданные МиГ-29, скорее всего, будут летать с территории Польши.