Польша отправила на Украину истребители МиГ-29

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Польша передала Украине истребители МиГ-29, заявил в эфире радиостанции RMF Марчин Пшидач, возглавляющий бюро международной политики в канцелярии президента страны. Точное количество поставленных самолетов он не назвал.

Насколько я знаю, несколько МиГ-29 уже отправлены, — сказал Пшидач.

Он уточнил, что речь идет о первой части поставок. Пшидач также добавил, что Варшава планировала в ближайшие годы заменить эти самолеты более современными.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава не будет передавать Киеву все 28 истребителей МиГ-29, имеющихся на вооружении польских ВВС. При этом он отметил, что информация о порядке поставок и количестве предназначенных для передачи самолетов засекречена. Замминистра добавил, что поставки будут осуществляться постепенно, «чтобы они были эффективными». Он также указал на необходимость обеспечивать безопасность самой Польши.

В конце марта стало известно, что четыре МиГ-29 передала Украине Словакия. Всего Братислава пообещала Киеву поставить 13 таких самолетов. По словам министра обороны страны Ярослава Надя, остальные истребители будут переданы украинской стороне в ближайшие недели.