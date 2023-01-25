Подоляк рассказал, когда остановятся ВСУ при наступлении на Россию Подоляк: генштаб ВСУ разрабатывает план, который вернет Россию к границам 1991 года

Генеральный штаб Украины разрабатывает план, по которому Россия вернется к границам 1991 года, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Тelegram-канале. Он добавил, что после наступления ВСУ от России якобы отойдут территории, на которых проживают этнические меньшинства.

В рамках контрнаступления, которое разрабатывается Генштабом ВСУ и подробно обсуждается на заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего, Россия потерпит два-четыре значительных поражения. Украинская армия остановится на границах 1991, — написал Подоляк.

Ранее Подоляк в беседе с журналистом Майклом Наки (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) анонсировал удары по «ленивым» российским городам. Это прежде всего относится к Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу, предупредил он.

В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев причастен к организации терактов и не гнушается ничем. Песков добавил, что такие угрозы подтверждают правильность избранного Россией пути о защите страны.