https://static.news.ru/photo/44b60e42-ea11-11e9-a48d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mission of Russia EU/via Globallookpress.com

Парламент Нидерландов одобрил требование к правительству расследовать роль Украины в деле об авиакатастрофе 2014 года, когда пассажирский самолёт Boeing компании «Малайзийские авиалинии», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины.

Для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг восточной Украины необходимо дальнейшее изучение фактов, — говорится в документе, опубликованном на сайте парламента Нидерландов.

Ранее Совет по безопасности Нидерландов обращал внимание на то, что Украина должна была закрыть своё воздушное пространство, тогда самолёт выполнял бы рейс по другому маршруту.

Как писал News.ru ранее, Нидерланды, Россия и Австралия ведут переговоры по делу о крушении рейса MH17 на Украине. Даты трёхсторонней встречи пока нет, заявил глава нидерландского МИДа Стеф Блок. Он отметил, что внешнеполитическое ведомство публично не говорит о переговорах, которые ведутся с Москвой и Канберрой о государственной ответственности. По словам министра, сейчас невозможно предсказать, когда будет желаемый Нидерландами результат.