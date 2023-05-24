Названа кандидатура на пост нового генсека НАТО Politico: премьер-министр Дании Фредериксен может стать новым генсеком НАТО

Фото: Thibault Savary/Keystone Press Agency/Global Look Press

Метте Фредериксен

Кандидатуру премьер-министра Дании Метте Фредериксена серьезно рассматривают на должность нового генерального секретаря НАТО, пишет Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из Центральной Европы. По его словам, датский политик привлекает к себе внимание ведущих союзников, так как страны Альянса хотят видеть во главе организации лидера национального уровня.

Кроме того, с учетом того факта, что все предыдущие генсеки были мужчинами, существует активный интерес к женщине-кандидату. В то же время не все члены НАТО готовы одобрить кандидатуру из Северной Европы на роль генсека, отмечает издание.

Представитель Дании уже занимал должность генсека НАТО: с 2009 по 2014 год во главе Альянса находился премьер страны Андерс Фог Расмуссен.

Среди других потенциальных кандидатов на пост генсека НАТО фигурируют премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, его испанский коллега Педро Санчес, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что намерен покинуть свой пост осенью 2023 года. Он выразил уверенность, что в Альянсе к этому времени ему подберут замену. Глава НАТО уже трижды продлевал срок полномочий и остается на посту генсека почти девять лет.