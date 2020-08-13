На Украине зафиксировали два коронавирусных антирекорда

https://static.news.ru/photo/07ae4f28-de0d-11ea-ad93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press/Keystone Press Agency

Врачи на Украине зафиксировали за сутки два связанных с COVID-19 антирекорда — по количеству выявленных случаев заболеваний и числу госпитализированных. Об этом рассказал глава Минздрава страны Максим Степанов.

За 24 часа в стране было выявлено 1732 заболевших, в числе которых 110 детей и 78 медицинских работников. За этот же период было госпитализировано 330 пациентов с коронавирусом.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьковской и Львовской и областях — 205 и 284 и соответственно.

Министр добавил, что за сутки на Украине выздоровел 581 пациент и 19 заболевших скончались.

В общей сложности в стране заразились COVID-19 87,8 тысячи человек. За время пандемии выздоровели 46,7 тысячи пациентов. Количество летальных исходов превышает две тысячи, сообщает ТАСС.

Всего пандемией СOVID-19 охвачено более 200 стран мира. Общее количество заболевших приближается к 21 млн. Жертвами инфекции стали более 759 человек, выздоровели около 13 млн.

Россия занимает четвёртое место по уровню заболеваемости после США, Бразилии и Индии. В РФ, согласно последним данным зафиксировано 9127,8 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 722,9 тысячи пациентов, умерли 15,4 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна выявили ​​вспышку коронавируса. COVID-19 заболели пять иностранных студентов, но госпитализированы из них пока только двое. Остальных ищут. В общежитии введён карантин, проводится дезинфекция.