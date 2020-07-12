В общежитии университета в Киеве произошла вспышка COVID-19

https://static.news.ru/photo/03f79f74-c454-11ea-a3d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна выявили ​​вспышку коронавируса. COVID-19 заболели пять иностранных студентов.

Как сообщает Главное управление Госпотребслужбы в Киеве, двое из инфицированных госпитализированы, ещё троих ищут. Также неизвестно местонахождение шести студентов из числа контактных лиц. В общежитии введён карантин, проводится дезинфекция.

За прошедшие сутки на Украине обнаружили 678 новых случаев коронавируса, скончались 11 пациентов, выздоровели — 457. В Киеве за сутки зафиксировали 67 новых больных. Таким образом, за время эпидемии на Украине коронавирусную инфекцию диагностировали у 53 521 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,7 млн человек по всему миру, более 565 тысяч умерли, свыше 7 млн выздоровели. В России, по последним данным, выявлено 727 162 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 335 летальных исходов, выздоровели более 501 060 человек, писал NEWS.ru.