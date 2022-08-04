На Украине предложили оставить в школьной программе Гоголя и Булгакова Глава управления Минобрнауки Украины Кононенко предложил оставить в школах книги Гоголя и Булгакова

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Необходимо оставить в школьной программе писателей, чья биография тесно связана с Украиной, таких как Михаил Булгаков и Николай Гоголь, заявил руководитель управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко. По его словам, которые приводит издание «УНН», проект приказа обо всех изменениях учебной программы уже подготовлен, в ближайшее время будет подписан и с 1 сентября вступит в силу.

Писатели, которые писали на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной, то есть либо они родились на Украине, либо долгое время жили, либо отражали в своих произведениях украинскую тематику, — их творчество будет оставаться в обучающих программах, — сказал Кононенко.

В частности, в школьную программу войдут творения Гоголя, произведение Булгакова «Собачье сердце», Анатолия Кузнецова «Бабий Яр», «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. По словам чиновника, в курс школьной зарубежной литературы также добавят австрийского писателя Йозефа Рота.

Еще в июне заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявлял, что произведения русской литературы должны быть исключены из школьной программы. По его мнению, они слишком «тяжелые для украинцев». Он добавил, что в ведомстве окончательно решили убрать роман Толстого «Война и мир» и другие произведения, воспевающие русские войска.