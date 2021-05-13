Медведчук не сможет внести за себя залог

https://static.news.ru/photo/c468ff56-b3d6-11eb-b4ad-96000091f725_660.jpg Виктор Медведчук Фото: twitter.com/medvedchukvv

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, заявил, что готов поехать в следственный изолятор. Политик также сообщил, что не сможет внести за себя залог, поскольку его счета заблокировали, передаёт РИА Новости.

Прокуратура просит применить санкцию в виде ареста или залога в размере 300 миллионов [гривен]. Перед этим власти сделали всё для того, чтобы я не смог заплатить эти деньги, потому что, вы знаете, ко мне и по отношению к моей жене применены незаконные санкции по решению СНБО и заблокированы все счета, с которых можно перечислять, а также счета, с которых могли бы поступить деньги для того, чтобы обеспечить залог, — рассказал Медведчук.

Политик пояснил, что у него есть деньги, но он не может ими воспользоваться. При этом Медведчук считает, что необходимую для залога сумму соберут друзья. Глава политсовета ОПЗЖ добавил, что намерен доказать в суде непричастность к тому, в чём его подозревают.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных интересов в Крыму. Правоохранители заявили, что Медведчук стал фигурантом трёх эпизодов. Согласно первому, он с марта 2015 года незаконно передавал информацию о полезных ископаемых в Крыму. Речь в том числе идёт об одном газовом месторождении. По второму эпизоду — якобы политик раскрыл секретную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ. По данным СБУ, согласно третьему эпизоду, Козак и Медведчук планировали вербовать украинцев, уезжающих на учёбу или заработки в Россию, для распространения через них российской пропаганды.