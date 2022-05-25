Кулеба: у Украины нет условий для возобновления переговоров с Россией

Российско-украинские переговоры / Фото Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Украинская сторона на данный момент не разработала перечень необходимых условий для возобновления переговоров с Россией, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, передаёт РИА Новости. Он добавил, что украинцам «эмоционально тяжело» садиться за стол переговоров с Москвой, однако Киев готов пойти на это «ради восстановления мира и территориальной целостности страны».

У нас нет каких-либо предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с Россией, — сказал министр.

Ранее Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе для украинских войск является «чрезвычайно плохой». Он также обратился к западным странам с просьбой предоставить реактивные системы залпового огня «как можно скорее». По словам Кулебы, без этого вооружения ситуация «станет ещё хуже».

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал 25 мая о поступающих с Запада сигналах уступить территории Москве ради заключения мира. По его словам, определённые круги хотят возобновить бизнес с Россией, однако Киев категорически отказался это обсуждать.