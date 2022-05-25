Подоляк: Запад призывает Киев пойти на уступки Москве Советник главы офиса Зеленского Подоляк сообщил о призывах Запада уступить территории

Михаил Подоляк / Фото Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в своем Telegram-канале о поступающих с Запада сигналах уступить территории Москве ради заключения мира. По его словам, определённые круги хотят возобновить бизнес с Россией, однако Киев категорически отказался это обсуждать.

Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией, — написал он.

Подоляк добавил, что авторы подобных идей хотят вернуть старый, довоенный образ жизни и призывают согласиться на какие-то компромиссы, в то время как для Украины они являются красной линией. Подобные предложения он назвал «ударом в спину» для солдат.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на экономическом форуме в Давосе обратился к Западу с просьбой отказаться от попыток нанести России поражение на Украине. По его словам, руководство западных стран должно уговорить Киев пойти на уступки в переговорах с Россией, которые Украина называет неприемлемыми. Подоляк следом обозвал Киссинджера «давосским паникёром» из-за его позиции.