Киев запросил срочные консультации в Совбезе ООН из-за ДНР и ЛНР

Киев запросил консультации в Совете безопасности ООН для выработки шагов, которые привели бы к снижению эскалации на Украине, сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в Twitter. Он отметил, что за процессом возможного признания Россией самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик следит весь мир.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам — членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации относительно неотложных действий по снижению напряжения и практических шагов обеспечения безопасности Украины, — написал Кулеба.

Он отметил, что «не только Украина, но и весь мир внимательно следит за действиями РФ по признанию ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — NEWS.ru)».

Кулеба добавил, что мировая общественность понимает последствия признания Россией ДНР и ЛНР и все должны сфокусироваться на деэскалации в регионе.

Ранее члены Совбеза России на внеочередном заседании высказались за признание независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик. По словам президента России Владимира Путина, окончательное решение по данному вопросу будет принято 21 февраля до конца дня. Глава государства также отметил, что заранее ни с кем из членов Совбеза не обсуждал эту тему.