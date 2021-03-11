Киев решил вернуть предприятие «Мотор Сич» в госсобственность

https://static.news.ru/photo/90615720-828b-11eb-aa86-96000091f725_660.jpg Фото: АО «Мотор Сич»

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил вернуть в государственную собственность авиастроительное предприятие «Мотор Сич», частью акций которого владеет китайская компания Beijing Skyrizon, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. До этого руководитель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что проект закона о национализации «Мотор Сич» в ближайшее время внесут на рассмотрение в Верховную раду.

При этом премьер страны Денис Шмыгаль отметил, что кабмин не разрабатывал подобных документов в отношении «Мотор Сич», однако следит за сохранением его технологий и стабильной работы. Китайские партнёры фирмы сочли возможную национализацию незаконной и противоречащей принципам рынка.

На сегодняшний день принято решение, по которому предприятие «Мотор Сич» будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время, — цитирует Данилова РИА Новости.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении нескольких китайских компаний и гражданина КНР. Поводом для подобных мер стала ситуация вокруг завода «Мотор Сич», который разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиадвигатели. Инвесторы из Пекина начали процедуру покупки организации ещё в 2016 году, желая получить полный контроль над стратегическим предприятием, но в дело вмешалась Служба безопасности Украины (СБУ). Силовики заподозрили, что КНР не собирается развивать завод, а хочет просто вывести технологии.

Заявления представителей киевских властей о планах национализировать предприятие «Мотор Сич» являются недопустимыми и помогут инвесторам компании из КНР победить в международном арбитраже против европейской страны и получить компенсацию за ущерб, уверен владелец китайской Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий и врач Евгений Комаровский в интервью журналисту Дмитрию Гордону отметил, что Украина сегодня не является развитой страной. Гордон не согласился с этим заявлением, но врач добавил, что украинцы разрушили всё, что осталось в наследство после СССР. В пример он привёл Индию, перечислив успехи этой страны, среди которых производство 65% вакцин всего мира.