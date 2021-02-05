СМИ: Китай ответит на украинские санкции в отношении акционеров «Мотор Сич»

https://static.news.ru/photo/d1ad83d6-67a9-11eb-bbf1-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/Andy Wong/ТАСС

Пекин ответит на санкции, введённые украинскими властями в отношении китайских компаний и одного гражданина КНР, участвовавших в приобретении акций фирмы «Мотор Сич». Об этом пишут эксперты китайского издания «Хуанцю шибао».

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл ограничения, так как боится, что его власть пошатнётся. При этом не обошлось без влияния представителей США, которые выступали против перехода предприятия под контроль КНР. Пекин, несмотря на хорошие отношения между странами, может ввести ответные санкции, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ограничения, по мнению китайских экспертов, могут включать отказ от украинской аграрной продукции в пользу российской, а также прекращение финансирования отдельных проектов на территории Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский ввёл санкции в отношении нескольких китайских компаний и гражданина КНР. Поводом для подобных мер стала ситуация вокруг завода «Мотор Сич», который разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиадвигатели.

Инвесторы из Пекина начали процедуру покупки организации ещё в 2016 году, желая получить полный контроль над стратегическим предприятием, но в дело вмешалась Служба безопасности Украины (СБУ). Силовики заподозрили, что КНР не собирается развивать завод, а хочет просто вывести технологии.

Как сообщал NEWS.ru, в США озабоченность по поводу покупки китайцами украинского завода «Мотор Сич» высказывали ещё в администрации Дональда Трампа в августе 2020 года. Майк Помпео, занимавший тогда пост главы госсекретаря, высказался об этом в ходе телефонного разговора с украинским президентом.