Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной

https://static.news.ru/photo/02d21744-7e9b-11eb-be1b-96000091f725_660.jpg Евгений Комаровский Фото: uakomar/facebook.com

Телеведущий и врач Евгений Комаровский в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Украина сегодня не является развитой страной.

Мы что, развитая страна? Мы были развитая страна, мы были. Мы в космос ракеты запускали, у нас атомное оружие было, у нас были лучшие силы, — заявил Комаровский.

Гордон не согласился с этим заявлением, но врач добавил, что украинцы разрушили всё, что осталось в наследство после СССР. В пример он привёл Индию, перечислив успехи этой страны, среди которых — производство 65% вакцин всего мира.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что саботаж со стороны команды президента Владимира Зеленского вакцинации населения привёл к третьей волне пандемии и всему, что с этим связано. По его мнению, новый локдаун окончательно добьёт бизнес, поэтому пришло время украинцам готовиться к голоду.

Как сообщал NEWS.ru, доктор Комаровский оценил индийскую вакцину от коронавируса Сovishield. Специалист отметил, что некоторые скептически относятся к индийским вакцинам, но напомнил, что институт, в котором делают Covishield, производит от 60% до 65% всех вакцин мира.