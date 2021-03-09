Китайский инвестор «Мотор Сич» анонсировал новые судебные иски к Украине

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Заявления представителей киевских властей о планах национализировать предприятие «Мотор Сич» являются недопустимыми и помогут инвесторам компании из КНР победить в международном арбитраже против европейской стране и получить компенсацию за ущерб, уверен владелец китайской Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин.

Он отметил, что любое выступление или действия официального Киева, причиняющие вред бизнесу КНР, используют в качестве доказательств или предмета судебного разбирательства и передадут в соответствующие инстанции. По его словам, предприниматели из Азии готовы к контролю со стороны общественности и юридическим проверкам, пишет «Интерфакс».

Цзин добавил, что «Мотор Сич» получила финансирование на сумму около $100 млн на 10 лет под 0,3%, перечисление ещё $150 млн оказалось невозможным после ареста облигаций предприятия СБУ. Он также рассказал, что Киев фактически сорвал одобренный в 2018-м план бесплатной передачи 25% акций «Мотор Сич» государственному «Укроборонпрому» с выделением ещё $100 млн.

В ближайшем будущем украинский парламент начнёт обсуждение проекта закона о национализации «Мотор Сич», отмечал руководитель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия. Кроме того, президент компании Вячеслав Богуслаев, выступая перед депутатами Верховной рады, обвинил Пекин в нарушении инвестобязательств, однако призвал вести с ними диалог и сохранить за ним 35%-ный пакет ценных бумаг, а контроль над производственными мощностями передать государству.

До этого лидер Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении нескольких китайских компаний и гражданина КНР. Поводом для подобных мер стала ситуация вокруг завода «Мотор Сич», который разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиадвигатели. Инвесторы из Пекина начали процедуру покупки организации ещё в 2016 году, желая получить полный контроль над стратегическим предприятием, но в дело вмешалась Служба безопасности Украины (СБУ). Силовики заподозрили, что КНР не собирается развивать завод, а хочет просто вывести технологии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий и врач Евгений Комаровский в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Украина сегодня не является развитой страной. Гордон не согласился с этим заявлением, но врач добавил, что украинцы разрушили всё, что осталось в наследство после СССР. В пример он привёл Индию, перечислив успехи этой страны, среди которых — производство 65% вакцин всего мира.