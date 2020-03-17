Фото: Jens Stoltenberg/twitter.com

Испанский сенат ратифицировал документы о присоединении к Североатлантическому альянсу Северной Македонии. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

Присоединение Северной Македонии к НАТО только что одобрила верхняя палата парламента Испании. Все союзники приветствовали страну, которая вскоре станет нашим 30-м членом. Поздравляем Северную Македонию! — написал Столтенберг.

При этом Испания последней из 29 стран — членов Альянса ратифицировала протокол и таким образом освободила путь для Северной Македонии для вступления в НАТО.

Балканское государство пыталось стать частью ЕС и НАТО с момента получения независимости от Югославии, но мешала Греция, требовавшая переименования республики. В 2018 году страны подписали соглашение, по которому она стала Северной Македонией.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, почему корабли НАТО не ведут разведку у берегов Крыма. Делать это им мешают береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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