При этом Испания последней из 29 стран — членов Альянса ратифицировала протокол и таким образом освободила путь для Северной Македонии для вступления в НАТО.

The Spanish Senate has just ratified North Macedonia’s accession to #NATO . With that, all Allies have welcomed our soon-to-be 30th member. Congratulations, North Macedonia! pic.twitter.com/3wEQiFawiC