Индия прогнулась перед Киевом? Кого заставили поехать на саммит в Швейцарии

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МИД Индии подтвердил, что примет участие в саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии. Кто еще из БРИКС согласился приехать, какие страны удалось заставить поехать на «саммит Зеленского»?

Что заявили в Индии

Замглавы МИД Индии Винай Кватра заявил, что Индия будет представлена на конференции по Украине в Швейцарии на «соответствующем уровне». Заявление прозвучало всего за три дня до начала саммита, который организован Киевом.

«Индия примет участие в мирном саммите, который должен пройти в Швейцарии, на соответствующем уровне, рассмотрение этого вопроса сейчас идет», — объявил Кватра на пресс-брифинге.

По его словам, состав делегации будет объявлен, «как только будет принято решение». 3 июня источники газеты The Hindustan Times сообщили, что в Нью-Дели пока не определились, на каком «соответствующем» уровне примут участие в конференции, но точно не будет ни премьер-министра, ни главы МИД. Ранее в Копенгагене, Джидде, Мальте и Давосе страну представлял секретарь Министерства иностранных дел или заместитель советника по национальной безопасности.

Мирный саммит по Украине должен пройти 15 и 16 июня в Бюргенштоке, неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто из БРИКС согласился поехать на саммит по Украине

На текущий момент Индия остается единственной страной БРИКС, которая выразила готовность принять участие в «глобальном саммите мира», который проводится по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Другие страны БРИКС+ отказались участвовать вообще или на высшем уровне. Президент Бразилии Лула да Силва в мае сообщил, что не поедет на саммит в Швейцарии. Вместо него может поехать посол. Китай отказался отправлять представителей на саммит в Швейцарии. Пекин призывал провести конференцию, которую бы поддержали и в Москве, и в Киеве. Президент ЮАР Сирил Рамафоса отказался ехать на саммит, сославшись на то, что страна готовится к выборам. Глава МИД Наледи Пандор сравнила швейцарский саммит с «театром».

Россию на саммит не звали, как и Иран. Новые члены БРИКС — ОАЭ, Египет, Эфиопия — тоже не подтверждали участия в саммите.

Кто подтвердил, что поедет на саммит в Швейцарии

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что для участия в конференции по Украине зарегистрировались 90 государств.

«По состоянию на сегодня зарегистрировались 90 государств, половина из которых из Европы и Северной Америки, другая половина — из Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии, из заявленных стран примерно половина будет представлена на самом высоком уровне — главами государств и правительств, другая половина — министрами и иными представителями», — сообщает Амхерд.

Полный список участников нигде не приводится. К 3 июня участие на уровне глав государств и правительств от Европы подтвердили Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Грузия, Германия , Италия, Латвия, Лихтенштейн, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания; из Африки приедут Кабо-Верде и Малави; из Азии — Япония, Филиппины, Сингапур, Южная Корея; из Южной Америки — Аргентина, которую представит президент Хавьер Милей, ранее отказавшийся ехать в Швейцарию, и Чили; также будут участвовать США, Канада, Совет Европы, Европейский совет и Еврокомиссия.

Фото: MatÃƒÂAs Baglietto/Keystone Press Agency/Global Look Press Хавьер Милей

При этом делегацию США возглавит вице-президент Камала Харрис. Также в делегации будет советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Кто отказался ехать на саммит в Швейцарии

В числе тех лидеров, кто отказался ехать на саммит в Швейцарии, оказались президент США Джо Байден, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Австралии Энтони Альбанизи, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.

Из стран «Большой двадцатки» саммит проигнорировали Мексика и Саудовская Аравия, которые публично не объявляли о своем решении посещать мероприятие.

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