В РФ поблагодарили КНР за отказ поехать на «бутафорскую» встречу по Украине Посол Моргулов: РФ признательна КНР за отказ участвовать во встрече по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Моргулов

РФ признательна Китаю и другим дружественным государствам, которые отказались от участия в «бутафорском мероприятии» по Украине в Швейцарии, заявил посол в Пекине Игорь Моргулов на выступлении по случаю Дня России. Он объяснил, что суть украинского конфликта заключается в борьбе за право государства на учет его законных интересов в сфере безопасности, передает ТАСС.

Признательны китайским и другим друзьям, отказавшимся от участия в этом бессмысленном бутафорском мероприятии. <...> Наши солдаты и офицеры продолжают дело своих отцов и дедов, отстоявших независимость своей Родины в годы Второй мировой войны. Уверен, что, как и тогда, мы победим, ибо правда на нашей стороне, — заявил Моргулов.

Ранее стало известно, что президент Аргентины Хавьер Милей принял решение изменить планы и посетить мирную конференцию по Украине в Швейцарии. По информации журналистов, приехать на саммит главу латиноамериканского государства убедил украинский коллега Владимир Зеленский.

Как уточнили представители СМИ, глава Украины попросил Милея присутствовать хотя бы на церемонии открытия конференции. Вместе с президентом Аргентины на мероприятие также отправится министр обороны Луис Петри.