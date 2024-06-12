Япония может наказать Китай за поддержку России NHK: Япония планирует ввести санкции против Китая из-за поставок в Россию

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Фумио Кисида

Правительство Японии планирует ввести санкции в отношении иностранных компаний, в том числе из Китая, из-за поставок в Россию материалов и комплектующих двойного назначения, в том числе нитроцеллюлозы, передает телеканал NHK. Токио уже работает над перечнем компаний, которые попадут под экспортные ограничения.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида может представить этот список G7 на саммите в Италии, который запланирован на 13–15 июня. Отмечается, что страна впервые введет рестрикции в отношении китайских компаний из-за ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что страны G7 могут на следующей неделе сделать новое жесткое предупреждение мелким китайским банкам о прекращении помощи России в уклонении от западных санкций. На этой мере настаивают, в частности, официальные лица США.

Китайские банки с конца марта начали блокировать оплату от компаний из России. Монопольный поставщик компонентов для сборки электроники стал отклонять платежи даже по долгосрочным контрактам. Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что причиной сбоев при расчетах между Россией и Китаем стало вмешательство третьих стран. По его словам, некоторые страны пытаются таким образом создать проблемы.