Страны G7 предупредят китайские банки за обход санкций Reuters: страны G7 могут сделать предупреждение банкам Китая из-за связей с РФ

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Страны G7 могут на следующей неделе сделать новое жесткое предупреждение мелким китайским банкам о прекращении помощи России в уклонении от западных санкций, сообщает Reuters. На этой мере настаивают, в частности, официальные лица США.

Официальные лица США ожидают, что страны — члены G7 на следующей неделе сделают новое жесткое предупреждение мелким китайским банкам, чтобы они прекратили помощь России в обходе западных санкций, — говорится в сообщении.

Китайские банки с конца марта начали блокировать оплату от компаний из России. Монопольный поставщик компонентов для сборки электроники стал отклонять платежи даже по долгосрочным контрактам.

Как сообщается, впервые сложности с оплатой готовой продукции у российских клиентов появились в декабре. В апреле поставщики из Китая начали уведомлять партнеров, что оплата через китайские банки не проходит. Организации начали блокировать платежи за поставки процессоров, экранов, корпусов устройств и других компонентов электроники. Блокировки коснулись в том числе систем хранения данных, серверов, ноутбуков и других устройств.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что причиной сбоев при расчетах между Россией и Китаем стало вмешательство третьих стран. По его словам, некоторые страны пытаются таким образом создать проблемы. Однако, уверен дипломат, они будут преодолены.