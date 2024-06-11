Власти Грузии ответили, что думают о санкциях США Премьер Грузии посчитал оскорбительными санкции со стороны США

Фото: IMAGO/Fotostand / Reuhl/Global Look Press

Ираклий Кобахидзе

Санкционные ограничения, введенные Соединенными Штатами против грузинского руководства, являются оскорбительными и несерьезными, заявил на полях конференции по восстановлению Украины премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Саммит проходит в Берлине. Кобахидзе подчеркнул, что американские санкции не соответствуют духу партнерства между двумя странами, передает ТАСС.

Хочу еще раз отметить, что санкции несерьезны. Это первое. Хотя вместе с несерьезностью санкции оскорбительны для нашей страны и нашего народа. Это также не соответствует духу партнерства, — заявил грузинский премьер.

Кобахидзе выразил надежду, что в конечном итоге «все будет пересмотрено». По его словам, Грузия заинтересована в том, чтобы отношения страны с США и Евросоюзом «максимально углубились». Премьер также отметил, что ему хотелось бы видеть встречные шаги в этом направлении как со стороны американских, так и европейских партнеров.

Это было бы правильным отношением к грузинскому народу и государству, — заключил Кобахидзе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США больше не могут контролировать весь мир и оставаться гегемоном. По его словам, сегодня центры экономического развития смещаются с запада на юго-восток Земного шара.