В Кремле спрогнозировали будущее гегемонии США Песков: США больше не могут удерживать мир в своих руках

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США больше не могут контролировать весь мир и быть гегемоном, заявил в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, центры экономического развития смещаются с запада на юго-восток земного шара, поскольку там больше населения и, стало быть, рынок сбыта.

Соединенные Штаты больше не могут удерживать мир в своих руках, в руках единого гегемона одного полюса. Центры развития, экономического развития, политического развития тоже мигрируют. Они уходят с запада на юго-восток земного шара, — сказал представитель Кремля.

Ранее турецкая газета Sabah писала, что после начала спецоперации на Украине Путин оказался мишенью Запада. Однако, несмотря на попытки стран задавить Москву, российскому лидеру удалось переиграть противников и разрушить классический миропорядок, основанный на правилах Атлантики.

Авторы публикации признали, что Евросоюз и США не смогли добиться изоляции России своей кампанией. Напротив, страны лишь ускорили геополитическую интеграцию незападного мира. Как отметила газета, главный успех Путина заключается в том, что РФ выстояла против беспрецедентных санкций за счет эффективной экономической стратегии.