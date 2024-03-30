«Разрушил классический миропорядок»: в Турции оценили ход Путина Sabah: Путин переиграл противников и сделал Россию новым центром силы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин, оказавшись мишенью Запада после начала спецоперации на Украине, сумел переиграть противников, которые собирались задавить Москву, сообщает турецкая газета Sabah. Согласно публикации, глава государства разрушил классический миропорядок, в основе которого лежали правила Атлантики, и превратил Россию в один из новых центров силы.

Путин, ставший мишенью Запада на фоне украинского конфликта, разрушил классический миропорядок, «основанный на правилах» Атлантики, и превратил свою страну в один из самых эффективных альтернативных центров силы для незападного лагеря, — сообщила газета.

Авторы публикации признали, что Евросоюз и США не смогли добиться изоляции России своей кампанией. Напротив, страны лишь ускорили геополитическую интеграцию незападного мира. Как отметила газета, главный успех Путина заключается в том, что РФ выстояла против беспрецедентных санкций за счет эффективной экономической стратегии.

Ранее Путин провел совещание с Совбезом России, на котором заявил, что отношения с ближайшими соседями являются для РФ наиболее важными. Президент отметил, что уровень торгово-экономических и политических связей с соседями постоянно растет.