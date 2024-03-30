Президент России Владимир Путин, оказавшись мишенью Запада после начала спецоперации на Украине, сумел переиграть противников, которые собирались задавить Москву, сообщает турецкая газета Sabah. Согласно публикации, глава государства разрушил классический миропорядок, в основе которого лежали правила Атлантики, и превратил Россию в один из новых центров силы.
Путин, ставший мишенью Запада на фоне украинского конфликта, разрушил классический миропорядок, «основанный на правилах» Атлантики, и превратил свою страну в один из самых эффективных альтернативных центров силы для незападного лагеря, — сообщила газета.
Авторы публикации признали, что Евросоюз и США не смогли добиться изоляции России своей кампанией. Напротив, страны лишь ускорили геополитическую интеграцию незападного мира. Как отметила газета, главный успех Путина заключается в том, что РФ выстояла против беспрецедентных санкций за счет эффективной экономической стратегии.
Ранее Путин провел совещание с Совбезом России, на котором заявил, что отношения с ближайшими соседями являются для РФ наиболее важными. Президент отметил, что уровень торгово-экономических и политических связей с соседями постоянно растет.