Путин рассказал о странах, которые важнее других для России Путин: отношения с ближайшими соседями наиболее важны для России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Отношения с ближайшими соседями являются для России наиболее важными, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ. Глава государства проводит встречу с постоянными членами совета, передает ТАСС.

Выстраивая отношения с нашими партнерами на международной арене, мы всегда с вами говорим о том, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнерами, с нашими друзьями, с нашими соседями, — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что тенденция носит традиционный характер. По его словам, уровень торгово-экономических и политических связей с соседями постоянно растет. Москва всегда исходит из того, что эти контакты должны основываться на взаимных интересах и учитывать потребности сторон, добавил Путин.

Ранее президент заявил, что вклад туристической отрасли в ВВП России должен увеличиться в два раза к 2030 году. По словам главы государства, через шесть лет этот показатель должен достигать 5%. Как пояснил Путин, на подъем туризма повлияют все национальные проекты.

Вместе с тем российский лидер поручил создать в туристической сфере страны интегральную цифровую платформу. Он отметил, что это позволит консолидировать всю информацию о транспортной логистике, гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, об услугах частных гидов и экскурсоводов.