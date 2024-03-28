Путин потребовал вдвое увеличить вклад внутреннего туризма в ВВП

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Вклад туристической отрасли в ВВП России должен увеличиться в два раза к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по развитию круглогодичных курортов. По словам главы государства, которые приводит ТАСС, через шесть лет этот показатель должен достигать 5%. Как пояснил Путин, на подъем туризма повлияют все национальные проекты.

Уже на горизонте текущего десятилетия вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое, до 5%. Здесь важно, что на подъем туризма в той или иной мере будут работать практически все наши национальные проекты, — сказал Путин.

Российский лидер привел в пример проект «Инфраструктура для жизни». Путин напомнил, что в рамках программы будут благоустроены исторические центры, скверы, парки и набережные.

Ранее Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Донецкая Народная Республика, а также Запорожская и Херсонская области подписали соглашение о создании туристического макрорегиона азовского побережья. Как заявил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий, Азовское море стало внутренним достоянием России. Он выразил надежду, что добрососедские отношения регионов перерастут в перспективные проекты.