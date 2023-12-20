В России создали Азовский макрорегион туризма

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Донецкая Народная Республика, а также Херсонская и Запорожская области подписали соглашение о создании туристического макрорегиона Азовского побережья, сообщила пресс-служба Министерства курортов Кубани. Церемония подписания состоялась на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Азовское море стало внутренним достоянием России. Здесь сосредоточены колоссальные резервы для развития практически всех направлений туризма — от пляжного до активных видов. И работать в этом направлении нужно сообща всем регионам на Азовском побережье, — сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Предметом шестистороннего соглашения стало эффективное и взаимовыгодное развитие туризма. Глава Минкурортов Кубани выразил уверенность, что добрососедские отношения регионов перерастут в перспективные проекты.

Ранее глава комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский рассказал, что отечественный туризм сейчас находится на подъеме. По его словам, чтобы сохранить темпы развития в 2024 году, нужно обратить внимание на инфраструктуру, сфокусироваться на подготовке кадров и сосредоточиться на въездном туризме.