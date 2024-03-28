Путин поручил создать для турсферы единую цифровую платформу Путин: в туризме предстоит сформировать интегральную цифровую платформу

Фото: Kremlin.ru

В туристической сфере России предстоит создать интегральную цифровую платформу, заявил президент страны Владимир Путин на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов. Глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что это позволит консолидировать всю информацию о транспортной логистике, гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, об услугах частных гидов и экскурсоводов.

В туризме, как и во всех ключевых отраслях, предстоит сформировать интегральную цифровую платформу, — сказал президент.

Также глава государства заявил, что вклад туристической отрасли в ВВП России должен увеличиться в два раза к 2030 году. По его словам, через шесть лет этот показатель должен достигать 5%. Как пояснил президент, на подъем туризма повлияют все национальные проекты.

Также на совещании Путин спросил у губернатора Александра Беглова, почему Санкт-Петербург не входит в топ по популярности среди российских туристов. Глава государства отметил, что считает Северную столицу мировым центром туризма, и упрекнул губернатора в том, что это не так. На это Беглов ответил, что Санкт-Петербург не может похвастаться теплым морем, в отличие от Краснодарского края, который обошел его в рейтинге.