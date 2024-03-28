«Как же так?»: Путин осадил Беглова из-за рейтинга туризма Путин спросил с Беглова за третье место Петербурга в рейтинге туризма в России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Беглов

Путин спросил у Беглова, почему Санкт-Петербург не в топе по популярности среди российских туристов. При этом он отметил, что считает Северную столицу мировым центром туризма. Разговор об этом шел в рамках совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов.

Петербург, безусловно, является мировым центром туризма. Это точно. Но почему-то у нас Петербург по популярности находится на третьем месте, после Москвы, Московской области и Краснодарского края. Как же так, Александр Дмитриевич? — спросил Путин.

В ответ Беглов сказал, что в Санкт-Петербурге море холодное, в отличие от водоемов Краснодарского края. Президент же парировал тем, что в Северной столице, в отличие от Краснодара, есть множество культурных достопримечательностей.

Секундочку, там нет Эрмитажа, Русского музея, Исаакиевского собора, там нет Петропавловской крепости, там нет первого в истории России музея — Кунсткамеры, Двенадцати коллегий — это первое правительство России. И еще много чего там нет. А у вас это все есть, — ответил Путин.

С 1 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге начнут взимать курортный сбор. Размер сбора за сутки проживания в гостинице составит 100 рублей на человека.