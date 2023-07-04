Курортный сбор ввели в Санкт-Петербурге Беглов подписал закон о курортном сборе в Петербурге с 1 апреля 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Город Санкт-Петербург

В е с 1 апреля 2024 года начнут взимать курортный сбор, соответствующий закон подписал губернатор Александр Беглов, сообщили на сайте администрации города. Размер сбора за сутки проживания в гостинице составит 100 рублей на человека.

Законом вводится курортный сбор, размер которого за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (гостинице) составит на одного человека <...> с 1 апреля 2024 года 100 рублей в сутки, — говорится в сообщении.

Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года, с этого момента вплоть до апреля курортный сбор будет действовать по нулевой ставке. До 31 декабря 2024 года в Петербурге будет проводиться эксперимент по развитию инфраструктуры в целях развития курортов, формирования единого туристского пространства и создания благоприятных условий для развития сферы туризма.

Средства от уплаты курортного сбора, поступающие в бюджет города, направят на финансирование работ по проектированию, строительству и реконструкции, содержанию и благоустройству туристических объектов.

В ноябре 2022 года Совет Федерации продлил эксперимент по курортному сбору до конца 2024 года, включив в него Петербург и федеральную территорию Сириус. Пилот также продлили на Кубани, в Алтайском крае, на Ставрополье и в Крыму.