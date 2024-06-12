Ракетный удар в Киеве на День России: куда попали, где начались пожары

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ночь на 12 июня ВС РФ нанесли новый комбинированный воздушный удар по военным объектам на Украине. Что известно об атаке на Киев, где начались пожары, какие объекты уничтожены, где еще атаковали ВС РФ?

Что известно о ночном ударе в Киеве

В течение ночи украинские источники публиковали информацию о запусках ракет и пролете БПЛА над территорией Украины. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» указывает, что атака крылатыми ракетами началась около 02:30: четыре борта Ту-95 совершили пуски крылатых ракет.

Воздушный удар проходил во время грозы, которая началась ночью над восточными регионами Украины и Киевом. Скорость ветра достигала 25 м/с.

Минобороны РФ по состоянию на утро 12 июня не комментировало эту информацию.

Воздушная тревога работала в Киеве и еще 12 областях Украины. Около 9 утра в Киеве вновь была объявлена воздушная тревога.

«Киевский, Ворошиловский районы — по предварительной информации, были и прилеты. Подробности уточняются», — пишет Telegram-канал «Военный Донецк».

Какие цели поразили российские ракеты в Киеве

Воздушное командование ВСУ заявило, что были применены крылатые и баллистические ракеты, один гиперзвуковой «Кинжал», а также 24 БПЛА типа «Герань-2».

Между тем ГСЧС Украины опубликовало кадры с места ракетного удара и пожара на промышленном предприятии под Киевом. В Сети также распространяется видео с мощным столбом дыма после удара в Киевской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

«Зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области. В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. Сейчас к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, „Украинских железных дорог“. Всего привлечено более 105 человек и 30 единиц техники», — сообщили местные власти.

По версии украинской стороны, критическая инфраструктура не пострадала. В то же время «из-за непогоды» в Киеве и Киевской области действуют аварийные отключения света. Из-за отсутствия напряжения не работает киевский фуникулер, сообщили в «Киевпастрансе».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были ночные взрывы на Украине

Telegram-канал «Два Майора» сообщил, что в ночь на 12 июня был нанесен воздушный удар по инфраструктуре и военным объектам противника в Полтавской области, Одессе, Сумах, Днепропетровской и Винницкой областях.

Удары продолжались утром. Telegram-канал «Взор партизана» пишет, что около 08:30 был нанесен удар по месту дислокации ВСУ в городе Новомосковске Днепропетровской области. Местные жители сообщают, что слышали мощный взрыв. В районе нанесенного удара наблюдался дым.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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