Беспилотники ВСУ атакуют Кавказ: что известно, как отбили налет на Моздок?

Фото: МО Украины

Украинские беспилотники впервые атаковали Северный Кавказ. Где были атаки, удалось ли сбить БПЛА, что известно о новых налетах?

Что известно о сбитых БПЛА в Моздоке

7 июня глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что силы ПВО сбили три беспилотника около Моздока. Минобороны РФ сообщило об одном сбитом БПЛА, который был перехвачен около 08:40 утра.

«По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет», — написал Меняйло в своем Telegram-канале, обещав поделиться подробностями позже.

На военном аэродроме Моздок базируется дальняя авиация ВКС РФ.

Тем временем в Сети начали распространяться кадры с летящими беспилотниками. В Сети визуально определили их модель как БПЛА-камикадзе «Лютый». Кроме того, появились фото последствий атаки, на земле разбросаны мелкие детали сбитых БПЛА.

Telegram-канал LOSTARMOUR отмечает, что сбиты по крайней мере шесть беспилотников ВСУ: на фото показаны шесть двигателей, поврежденных при падении. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Mozdok Today сообщает, что после атаки создан оперативный штаб, все службы переведены в режим повышенной готовности, а для безопасности граждан власти приняли решение отменить все массовые мероприятия в Моздокском районе.

Фото: МО Украины

Где еще атакуют беспилотники ВСУ на Кавказе

Telegram-канал «Сапа Кавказ» утверждает, что группа из «более чем 10» беспилотников надвигается на Махачкалу.

«Как сообщил источник „Сапы“, дроны были обнаружены в районе селения Терекли-Мектеб. Весь личный состав поднят по боевой тревоге», — пишет канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Дагестанские новостные Telegram-каналы опубликовали предупреждения о том, как следует действовать в случае обнаружения БПЛА.

В районе Махачкалы и в Каспийске находятся базы Каспийской флотилии ВМФ России.

Что сообщили в Минобороны РФ, как прошла ночь

В военном ведомстве сообщили, что в ночь на 8 июня были сбиты 28 беспилотников ВСУ. Они атаковали целый ряд регионов России.

Ростовская область — 2 БПЛА;

Белгородская область — 1 БПЛА уничтожен, 2 перехвачены и еще 1 был перехвачен утром;

Брянская область — 1 БПЛА;

Тульская область — 1 БПЛА;

Астраханская область — 3 БПЛА;

Крым — 5 БПЛА уничтожены и 4 перехвачены, также уничтожены 2 безэкипажных катера;

Краснодарский край — 6 БПЛА.

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