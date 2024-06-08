Украинские беспилотники впервые атаковали Северный Кавказ. Где были атаки, удалось ли сбить БПЛА, что известно о новых налетах?
Что известно о сбитых БПЛА в Моздоке
7 июня глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что силы ПВО сбили три беспилотника около Моздока. Минобороны РФ сообщило об одном сбитом БПЛА, который был перехвачен около 08:40 утра.
«По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет», — написал Меняйло в своем Telegram-канале, обещав поделиться подробностями позже.
На военном аэродроме Моздок базируется дальняя авиация ВКС РФ.
Тем временем в Сети начали распространяться кадры с летящими беспилотниками. В Сети визуально определили их модель как БПЛА-камикадзе «Лютый». Кроме того, появились фото последствий атаки, на земле разбросаны мелкие детали сбитых БПЛА.
Telegram-канал LOSTARMOUR отмечает, что сбиты по крайней мере шесть беспилотников ВСУ: на фото показаны шесть двигателей, поврежденных при падении. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Mozdok Today сообщает, что после атаки создан оперативный штаб, все службы переведены в режим повышенной готовности, а для безопасности граждан власти приняли решение отменить все массовые мероприятия в Моздокском районе.
Где еще атакуют беспилотники ВСУ на Кавказе
Telegram-канал «Сапа Кавказ» утверждает, что группа из «более чем 10» беспилотников надвигается на Махачкалу.
«Как сообщил источник „Сапы“, дроны были обнаружены в районе селения Терекли-Мектеб. Весь личный состав поднят по боевой тревоге», — пишет канал.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Дагестанские новостные Telegram-каналы опубликовали предупреждения о том, как следует действовать в случае обнаружения БПЛА.
В районе Махачкалы и в Каспийске находятся базы Каспийской флотилии ВМФ России.
Что сообщили в Минобороны РФ, как прошла ночь
В военном ведомстве сообщили, что в ночь на 8 июня были сбиты 28 беспилотников ВСУ. Они атаковали целый ряд регионов России.
- Ростовская область — 2 БПЛА;
- Белгородская область — 1 БПЛА уничтожен, 2 перехвачены и еще 1 был перехвачен утром;
- Брянская область — 1 БПЛА;
- Тульская область — 1 БПЛА;
- Астраханская область — 3 БПЛА;
- Крым — 5 БПЛА уничтожены и 4 перехвачены, также уничтожены 2 безэкипажных катера;
- Краснодарский край — 6 БПЛА.
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