https://static.news.ru/photo/be03c160-7219-11e9-a09a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Вторую попытку подписать «формулу Штайнмайера» предпримет трёхсторонняя контактная группа по Украине на встрече в Минске 1 октября. Об этом сообщил источник « Интерфакс ».

Удалось сблизить позиции сторон о форме документа, который закрепит проект «формулы Штайнмайера», согласованный ранее на встрече политсоветников глав государств «нормандской четвёрки», — сказал собеседник агентства.

По его предположению, «это будет рамочный протокол о намерениях, которые стороны обязуются выполнять». При этом документ не будет носить характер международного договора, сказал источник.

Подписать документ должны представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей в контактной группе, а также представитель Украины Леонид Кучма. Документ закрепят и международные посредники — представитель России Борис Грызлов и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

По словам источника, если документ подпишут, то Киев обязан будет принять закон об особом порядке проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В день проведения выборов для этих территорий должен быть введён особый статус, но на предварительной временной основе с некоторыми ограничениями. Выборы должны проводиться под наблюдением ОБСЕ, в соответствии с принципами свободы и демократии, — сказал источник.

После того как будет опубликован доклад БДИПЧ ОБСЕ и выборы будут признаны состоявшимися, особый статус Донбасса будет введён на постоянной основе, а затем закреплён в украинской конституции, пояснил собеседник агентства.

Предполагается, документ не будет содержать требований о передаче Киеву контроля за участком границы с Россией до проведения выборов и закрепления в конституции страны особого статуса Донбасса. Вопрос о размещении международной полицейской миссии ОБСЕ также рассматриваться не будет.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о подготовке к саммиту «нормандской четвёрки», писал News.ru.